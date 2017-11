Actions de développement, promotion de cadres…L’Agnéby-Tiassa va rendre hommage au Chef de l’Etat

Le Comité d’organisation de la cérémonie d’hommage au Chef de l’Etat a procédé le 15 Novembre au lancement des préparatifs à la Salle des Fêtes d’Agboville en présence de M. Touré Léon, Préfet de la Région de l’Agnéby-Tiassa, Préfet du Département d’Agboville…

Le 09 Décembre 2017, à la place Henri Konan BEDIE d’Agboville, les populations de la Région de l’Agnéby-Tiassa se donnent rendez-vous pour rendre hommage au Président Alassane OUATTARA pour ses actions de développement dans la Région et surtout pour la promotion de plusieurs de ses cadres, en présence du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le 04 Mai 2015, lors de sa visite d’Etat dans la Région, le Président OUATTARA avait promis la réalisation de plusieurs infrastructures, bitume, station d’eau, etc. Deux ans après, ces infrastructures ont été réalisées ou sont en cours de l’être. Mieux, plusieurs cadres de la Région ont connu une promotion. On dénombre au moins 5 Directeurs Généraux de sociétés d’Etat, des PCA,…

Toutes choses que les populations apprécient à leur juste valeur et pour lesquelles elles ont décidé de témoigner leur reconnaissance au Chef de l’Etat tout en célébrant les cadres promus.

Une cérémonie de lancement qui a enregistré la présence de plusieurs élus et cadres. On peut citer l’Honorable M’BOLO Nando Martin, Président du Conseil Régional de l’Agnéby-Tiassa et le Colonel N’CHO Acho Albert, Maire de la Commune d’Agboville. Tous ont exhorté, à la suite du Préfet Touré Léon, les cadres et les populations à l’unité et à la cohésion pour le succès de cette cérémonie d’hommage.

Le 09 Décembre prochain, c’est plus de 5000 personnes qui sont attendues à la Place Henri Konan BEDIE d’Agboville pour traduire leur joie et leur reconnaissance.

Rappelons que la Région de l’Agnéby-Tiassa compte 4 Départements : Agboville, Tiassalé, sikensi et Taabo.

Désiré M’bra, correspondance particulière

