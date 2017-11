Côte d’ivoire-Maroc: Leçons à retenir

A l’issue du récent match Côte d’Ivoire-Maroc, tous les regards ont été braqués sur le gardien de but Gbohouo. Lui-même le gardien Gbohouo a même reconnu ses propres erreurs. Beaucoup d’ivoiriens également s’en ont pris à l’entraîneur, d’autres au président de la FIF. En conclusion si ces trois problèmes sont réglés ou étaient réglés, on aurait eu le gain du match. Soit. Je partage entièrement ces critiques. Cependant, je voudrais ajouter une autre remarque qui me semble aussi importante que celles précitées et dont personne ne parle.

Supposons que le gardien Gbohouo avait eu le réflexe d’empêcher ces deux buts et le score en resterait là, un nul, qu’est ce qui se passerait? Le Maroc serait toujours qualifié parce qu’il lui fallait un simple match nul pour se qualifier. Les Ivoiriens donnent l’impression que c’est la Côte d’Ivoire qui devait avoir le nul dans ce match, non. Nous avions le dos au mur et c’était à nous d’attaquer et de marquer des buts. Nous avions déjà compromis nos chances de qualification face à des petits pays comme le Gabon et le Mali. Alors je ne comprends pas pourquoi toute la Côte d’Ivoire s’acharne sur deux buts encaissés et personne ne se demande pas pourquoi n’avons nous pas égalisé et marqué pour avoir le gain du match?

Qu’on ne me parle pas de démobilisation, de casser le moral, etc. Non. Pour l’enjeux du match, devant notre public avec ces professionnels, non, il y a de quoi s’inquiéter pour l’avenir de notre équipe nationale. Un match de football se joue sur 90 minutes et non 30 minutes. D’ailleurs les deux buts ont été encaissés pendant les 30 premières minutes de l’ensemble de la partie et non dans les arrêts de jeu. Qu’avons nous fait pendant les 60 autres minutes qui restaient à jouer? Plutôt que de s’acharner sur le gardien uniquement avions-nous un entraîneur capable de changer la physionomie du match? Avions nous un milieu de terrain, une défense, des ailiers de débordement et plus encore une attaque?

Combien de buts l’attaque a marqué et l’arbitre n’a pas validés pour hors jeu, pour faute de main, pour un mauvais geste etc par exemple,? Une équipe de football est comme un corps humain, c’est un tout. OK le gardien a pris deux buts mais et les autres joueurs? Dans cette surface il y avait aussi des défenseurs, pourquoi aucun d’entre eux n’a empêché le ballon de loger dans les filets, pourquoi? Et le milieu, pourquoi le milieu n’a t-il pas empêcher d’envahir notre défense? Et notre attaque dans tout cela? Avions-nous une attaque, juste une seule petite occasion de but à la 17e minute et c’est tout? Avions nous des latéraux? Avions nous un avant-centre capable de faire la différence, de peser sur la défense marocaine? Moi je n’ai rien vue d’équipe complète jouant comme une équipe homogène qui se complète comme le corps , l’esprit et l’âme se complètent.

Il y a peut être eu de petites individualités mais pas vraiment importantes pour inquiéter un adversaire et c’est à juste titre que nous avons perdu face au Gabon et face au Mali, de petits pays de football. A quelque chose malheur est mieux. Si par miracle on gagnait ce match contre le Maroc je parie qu’à cause de nous la FIFA allait réduire le nombre d’équipes africaines à participer à une phase de finale de coupe du monde.

Pour finir je dirais qu’à l’instar de tous les ivoiriens qui réclament les départs du président de la FIF, de l’entraîneur, (déjà parti), Gbohouo sera vraisemblablement remplacé, je propose que les autorités fassent une analyse beaucoup plus en profondeur. Dénicher les talents, former ces jeunes, motiver les pour éviter l’exode vers l’occident, professionnaliser notre championnat national pour le rendre plus compétitif, donner suffisamment du temps à un sélectionneur de connaître et de comprendre notre contexte, nos cultures et nos mentalités, éviter le recrutement d’entraîneurs et de joueurs par complaisance et dans l’improvisation, donnons les moyens et les conditions de succès avec une totale indépendance au sélectionneur.

Enfin que la FIF elle-même soit professionnelle, qu’elle arrête de bricoler encore, qu’elle travaille avec méthode, clarté, gestion prévisionnelle, transparence dans les choix des entraîneurs et encadreurs, qu’elle opte pour des stratégies plutôt transformationnelles et non transitionnelles car on ne sera même pas encore à nos début d’échecs. Il faut également que la FIF comprenne qu’on a pas besoin d’être Européen ou autre étranger pour batir une equipe nationale gagnante. C’est avec Yeo Martial que nous avons gagné notre premier trophée. Il y a des talents au pays, il suffit de les mettre en confiance et on peut aller loin dans l’organisation de notre football.

Arrêtons un peu ce tourisme, cet affairisme, cet amateurisme. Il faut instaurer un mécanisme de licenciement du président de la FIF en cas d’échecs répétitifs consécutifs aux mauvais choix des sélectionneurs, à la mauvaise gestion, etc du président de la FIF et de son staff avant même la fin de son mandant. Après son élection il faut qu’il sache qu’il a une obligation de résultats, qu’il soit inquiété tout au moins et qu’il ne soit plus sous le parapluie du Gouvernement.

Ici aux USA par exemple, personne ni même le président de la République ne peut se permettre n’importe quoi et n’importe comment avec les moyens de l’Etat, l’argent du contribuable. C’est en Afrique et en Côte d’Ivoire qu’on adore le jeu de “ca fait rien” et “il n’y aura rien”. Ces pratiques doivent cesser si on veut aller de l’avant dans le développement du pays, que les mentalités changent en évoluant.

Merci

Dr. Charles Koudou, Administrateur de Santé

Consultant en Santé et Développement

USA.

