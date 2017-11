Faux: La Côte-d’Ivoire n’a pas envoyé une délégation de 492 membres à la Cop 23 à Bonn

Alice Ouédraogo

Selon des réactions de participants de la Côte d’Ivoire à la Cop 23 à Bonn, suite aux révélations des médias sur le nombre de membres faisant partie de la délégation ivoirienne présentée comme la délégation la plus importante , les participants ivoiriens ne sont pas du tout au nombre de 492.

Ils seraient plutôt au nombre de 160 personnes, selon les premières réactions du député Sangaré Yacouba contacté par le confrère allemand de la Deutche Welle (DW). Aux dernières nouvelles, le nombre exact est de 178 personnes. Mais d’où vient alors le chiffre de 492 qui fait le buzz ?

Selon le confrère allemand, le chiffre de 492 serait tiré du répertoire de l’agence des Nation unies qui organise l’événement. Dans ce répertoire, il est fait état de 19000 (dix neuf mille) participants au total, soit selon le confrère, un nombre moins important que celui de la Cop 21 à Paris, sans aucune précision ni référence à la Cop 22 à Marrakech.

Mais en réalité, il ne s’agit pas de 19 mille participants effectifs, mais plutôt de 19 mille personnes ayant effectué une demande d’accréditation. Entre le nombre de personnes accréditées, et le nombre de personnes qui participent effectivement, ou qui sont effectivement présentes , il y’a souvent une grande marge, que seuls une liste de présence tenue à jour, et un pointage effectif de tous ceux qui sont présents, peuvent permettre de déterminer.

Des participants ivoiriens contactés expliquent que la liste présentée comme celle de la délégation ivoirienne, est plutôt une liste qui recense les demandes d’accréditation, effectuées auprès des services de l’ONU chargés de recenser les demandes d’accréditation, et d’établir celles-ci. Ces accréditations sont nécessaires non seulement pour accéder aux travaux, mais surtout pour obtenir les visas Schengen, pour ceux qui n’en disposent pas.

Selon les informations recueillies, sur les 492 personnes inscrites, tout le monde n’a pas obtenu le visa. Par exemple, sur un groupe de 80 personnes issues de la société civile , seulement 15 ont obtenu le visa pour l’Allemagne, un visa délivré selon des critères sélectifs, le fait d’être accrédité pour la Cop 23, ne dispensant pas de subir d’autres vérifications. Par ailleurs, les 178 personnes venues de la Côte d’Ivoire qui seraient effectivement présentes au sommet, ne pas toutes prises en charge par l’État ivoirien. À en croire nos interlocuteurs, le problème que pose cette présence pléthorique n’est pas forcément la pression sur les ressources publiques, mais plutôt une tentation, ou une tentation d’immigration clandestine, en Europe, pour certains. Seules les personnes disposant d’un ordre de mission d’une administration étatique pour l’obtention d’un visa, et d’une prise en charge de l’administration, peuvent être considérées comme faisant partie de la délégation officielle de la Côte d’Ivoire. Sur les 178 personnes, 37 seraient issues au secteur privé, et du monde des ONG. Une source a indiqué que la communication en Conseil des ministres portait sur une prise en charge effective de 41 personnes, par l’État de Côte d’Ivoire.

Finalement ce sont 26 personnes qui seraient présentes à Bonn, au titre d’une prise en charge effective par le gouvernement ivoirien. Ces personnes ont émargé, pour justifier les frais de mission. Parmi les 15 personnes absentes qui ne devraient pas percevoir les frais de mission, ou qui devraient les rembourser s’ils ont déjà été perçus , il y’ aurait le représentant de l’Onpc, les 7 personnes devant représenter le ministère de la Construction, et six autres personnes devant provenir du ministère de l’Agriculture.

Malgré le filtre que peut opérer l’ambassade d’Allemangne et des pays de l’UE, des personnes accréditées ayant obtenu le visa, pourraient profiter de la Cop 23 pour demeurer en Allemagne après l’événement; comme des journalistes, des sportifs ou autres participants au mondial l’avaient fait en 2006, au mépris de l’engagement pris à l’Ambassade de s’y présenter au retour au pays, au moment de l’obtention du visa.

Revenant aux palabres ivoiro-ivoiriennes, et à l’humour d’un internaute qui s’est demandé si les gens veulent construire un Dioulabougou à Bonn, un participant note que sur les 492 (finalement il y’a eu 543 demandes d’accréditation et non 492 ) membres supposés de la délégation ivoirienne, il n’y a même pas 200 qui seraient, de part leurs noms, ( ce qui n’est pas du tout un critère crédible d’identification de l’origine , et ne tient même pas compte d’autres paramètres ), des « russes », c’est à dire des ressortissants du Nord ivoirien.

