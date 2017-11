Incendie: Des magasins d’un centre commercial au Plateau partent en fumée

Un incendie a ravagé ce vendredi matin plusieurs magasins du centre commercial de l’immeuble central parc au Plateau en face de la place de l’ancien marché.

Selon des témoins, le feu a commencé à 6h30 dans un magasin d’un opérateur économique marocain au 2ème étage. Et très vite, il s’est propagé dans tout le bâtiment qui abrite plusieurs magasins de vêtements, chaussures et même l’école Pigier.

Sur place, les pompiers employaient tous les moyens pour parvenir à cet incendie dont les origines restent inconnues.

Des commerçants n’avaient que leurs yeux pour couler des larmes tandis que d’autres plus chanceux se débattaient pour faire sortir le reste de leurs affaires.

«C’est à 7H qu’on m’a appelé pour me prévenir qu’un incendie s’est emparé de mon magasin. Je suis arrivé et j’ai constaté qu’une partie de mes marchandises a été touchée par le feu. Nous attendons que les pompiers finissent et on fera le bilan des dégâts », a indiqué Diallo Abdoulaye encore sous le choc.

Malgré la présence des forces de l’ordre pour la sécurisation des lieux, des voleurs tentaient de profiter de la situation pour se servir.

