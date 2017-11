La mosquée « Bilal » au quartier bété de Tiassalé a été l’objet de pillage vendred,i par deux fois en 24 heures, a appris l’AIP.

L’amplificateur et la batterie servant à alimenter les ampoules ont été emportés au premier passage des malfrats. Puis à leur second passage, ils ont, à nouveau, dérobé un autre amplificateur de secours, des tapis de prière et des hauts parleurs. Une plainte contre X a été portée par l’imam en second, Ali Ibrahim. (AIP) kd/gak/fmo

