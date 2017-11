Côte d’Ivoire: Blé Goudé demande la libération du jeune Kouassi Richard (communiqué)

A l’occasion du match de football opposant la Côte d’Ivoire au Maroc le samedi 11 novembre dernier

à Abidjan, un jeune ivoirien du nom de Kouassi Richard a été arrêté pour avoir brandi sur le terrain

une banderole portant l’inscription « Libérez Gbagbo ».

Déféré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), le jeune Kouassi croupit depuis lors

dans cette prison aux côtés de plusieurs centaines d’autres détenus politiques qui l’y ont précédé

depuis 2011.

Face à cette énième violation des droits de l’homme par le régime d’Abidjan, il est à se demander si

les « solutions » que prônaient Monsieur Ouattara durant sa campagne étaient d’ériger la prison

politique en mode de gouvernance.

Il est à se demander si la pauvreté galopante et la misère qui étouffent le peuple ivoirien trouvent

solution dans l’arrestation violente et l’emprisonnement de ce jeune homme.

Monsieur Ouattara, l’accouchement et les soins de santé gratuits promis à longueur de discours

deviendront-ils enfin réalité avec l’enfermement du petit Kouassi Richard et des centaines de

prisonniers de la crise post-électorale ?

Les millions d’emplois promis à la jeunesse, les 5 universités, les 5 CHU à construire en 5 ans etc.

deviendront-ils enfin réalité par le fait de brimer la liberté et la pluralité d’expression, droits

fondamentaux garantis par la constitution et les lois ivoiriennes ?

Quant à la chute sans fin des cours du cacao et du café ainsi que l’exploitation éhontée de nos

pauvres paysans, sont-ils le fait du jeune Kouassi ?

Non Monsieur Ouattara, vous ne pouvez tenir enfermé un jeune homme qui n’est aucunement en

conflit avec la loi tandis que sévissent en toute liberté et en toute violence les microbes nés de votre

politique.

Monsieur Dramane, Monsieur Kouassi Richard aurait-il é té arrêté si sa banderole portait l’inscription

« oui au troisième mandat d’ADO ? ».

Un fait si banal que celui de manifester son opinion à l’occasion de rencontres sportives comme cela

se passe sur tous les stades du monde mérite t-il de briser l’avenir d’un jeune qui ne fait qu’exprimer

au demeurant ce que des millions d’ivoiriens et d’africains de par le monde souhaitent ?

Pour que prenne enfin forme la réconciliation que vous évoquez à toutes les tribunes internationales

que vos amis vous offrent, nous vous invitons, Monsieur Ouattara, à libérer le jeune Kouassi Richard.

Quant à vous, ivoiriens de tous bords et de toutes origines, nous saisissons l’occasion de la présente

adresse pour vous inviter à créer une chaîne de solidarité et d’assistance autour du jeune Kouassi

Richard.

Fait à Paris le 17 novembre 2017

Pour le Ministre Charles Blé Goudé

Son porte-parole

Diaby Youssouf

