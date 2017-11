Depuis Adzopé Ahoussou Jeannot appelle chaque Ivoirien à se sentir débiteur de paix

Le ministre auprès du président de la République en charge du dialogue social, Jeannot Ahoussou-Kouadio, appelle chacun de ses compatriotes à se sentir individuellement responsable de la paix dans son pays, en se sentant notamment débiteur de cette paix.

« J’appelle chaque Ivoirien à se sentir débiteur de paix pour notre pays qui a trop souffert », a-t-il lancé lors de la cérémonie hommage et de reconnaissance de la région de la Mé au président de la République, dimanche à Adzopé. Il a salué en ce sens la cohésion entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui concourt à consolider chaque jour un peu plus la paix en Côte d’Ivoire.

