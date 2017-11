Football Côte-d’Ivoire: Aucune démission de Sidy Diallo en vue après l’élimination

Adou Mel

Le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Augustin Sidy Diallo, a eu des séances de travail avec les clubs des trois divisions (Ligues 1et 2 et Division 3) mardi 21 novembre 2017 au siège de l’instance fédérale à Abidjan.

L’ordre du jour a porté sur le bilan des éliminatoires du Mondial 2018 qui on le sait, est négatif comme le reconnaissent d’ailleurs tous les 70 clubs présents sur les 76 attendus. « Nous aurions voulu être associés à la préparation du dernier match des Éléphants contre les Lions de l’Atlas du Maroc du 11 novembre 2018. Tout comme cette réunion aurait pu se tenir avant ce match. Malheureusement cela n’a pas été le cas, et nous sommes obligés maintenant de nous serrer les voudes pour avancer », ont déploré les clubs. N’empêche, les responsables de club ont déclaré faire corps avec le président Augustin Sidy Diallo et ne veulent pas entendre parler de démission de sa part.

« Sidy Diallo est élu pour 4 ans, nous ne le jugerons qu’a la fin de son mandat. Personne n’a exigé son départ, bien au contraire, nous sommes avec lui et son Comité Exécutif jusqu’en 2020 », a déclaré Abou Cissé, le président-délégué de la JCAT, un club de Ligue 2.

« Les échanges ont été francs et courtois. Ils ont été tenus dans un climat détendu. Les clubs nous ont fait des propositions que nous prendrons en compte dans la gestion commune de notre football », a fait savoir Sory Diabaté, le premier vice-président de la FIF. « A aucun moment les clubs n’ont parlé de démission de notre bureau », a-t-il ajouté.

12 clubs de Ligue 1 sur 14, 22 de Ligue 2 sur 24 et 36 de Division 3 sur 36 ont pris part à cette réunion. Au total, 6 clubs toutes divisions confondues dont l’ASEC Mimosas (champion en titre), l’AS Tanda (double champion), étaient absents.

