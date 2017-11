Le gouvernement en Côte-d’Ivoire annonce « une nouvelle génération de taxis à Abidjan

Edwige FIENDE

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi « la mise en circulation d’une nouvelle génération de taxis à partir du 27 novembre » à Abidjan avec une « sécurisation plus forte qui va permettre des paiements électroniques », après un conseil des ministres.

Ces taxis offrent « un certain nombre d’avantages » notamment « des paiements électroniques, une sécurisation plus forte visible par le passager » et « des chauffeurs formés », a indiqué le porte-parole du gouvernement Bruno Koné.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile de la Côte d’Ivoire.

Selon des statistiques récentes de contrôles automobiles, « 85% des véhicules en Côte d’Ivoire ont plus de 10 ans, 14,6% plus de 20 ans et moins de 1% ont moins d’un an », a fait savoir M. Koné, pour qui ces chiffres sont « alarmants ».

Le gouvernement a « décidé d’apporter une contribution à la politique de modernisation des taxis en garantissant les financements faits par les banques aux opérateurs » du secteur, a-t-il ajouté.

A Abidjan, des taxis circulent dans tous les quartiers et banlieues d’Abidjan et disposent d’un compteur, un appareil qui sert à mesurer le montant à percevoir en fonction de la distance parcourue.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires