Hamsatou ANABO

–

La police criminelle ivoirienne a présenté à la presse, mercredi à Abidjan, quatre « malfrats » avec 47 armes à feu et plus de 2.500 munitions, a constaté une journaliste de ALERTE INFO.

Les quatre « malfrats » ont été présentés avec 47 armes à feu dont 11 pistolets et 36 fusils (canon sciés, calibre 12) et plus de 2.500 cartouches. Des armes et munitions qui ont été saisies lors de leur interpellation.

Le directeur de la police criminelle Raymond Ellow a précisé que « les braqueurs se préparaient à attaquer la société CACOMIAF ».

Trois autres « braqueurs de véhicules cylindrés », ont été présentés avec une kalach, deux pistolets automatiques et 15 munitions.

Selon Raymond Ellow, « ils (braqueurs) ciblent une voiture pour laquelle une commande d’achat leur a été passée et commettent leur vol ».

« Ils l’acheminent par la suite à Bouaké (Centre ivoirien), où la voiture est prise en charge pour être vendue dans la sous-région », a ajouté le directeur de la police criminelle.

La police criminelle a par ailleurs abattu deux braqueurs lors de ses opérations.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

