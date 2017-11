Conflit foncier du Goin-débé Côte-d’Ivoire – Des jeunes Wê d’accord avec les dernières mesures gouvernementales

Par Connectionivoirienne

Gon Coulibaly célébré bientôt pour ses ‘’solutions’’

Le conflit foncier qui a opposé les occupants de la forêt classée du Goin Débé (région du Cavally, Ouest) connait une accalmie ces derniers jours après des semaines de fortes tensions. Le gouvernement ivoirien a pris de fermes résolutions lors du conseil des ministres du 16 novembre qui prévoient le recensement et l’expulsion de tous les clandestins.

En conférence de presse mercredi à Yopougon, une organisation de jeunes Wê dite Joaci (Jeunesse de l’Ouest en action pour la Côte d’Ivoire) a marqué son soutien à ces mesures qui, selon cette association présidée par le député suppléant de Kouibly, Gouéi Eric Téka, peuvent ramener la paix définitive dans cette partie du pays.

« La JOACI voudrait exprimer son adhésion à ces mesures qui sont objectivement de nature à ramener le calme et la sérénité dans le Cavally ; c’est donc le lieu de féliciter tout le gouvernement avec à sa tête le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, pour les décisions courageuses prises. Ensuite, la JOACI voudrait inviter le gouvernement à aller beaucoup plus loin en terme de vigilance quant à l’application effective des dites mesures, car jusqu’à aujourd’hui, les populations des villages du Cavally sont encore terrorisées », a déclaré le conférencier. Lequel fait l’inventaire des décisions arrêtées. A savoir :

1- Le renforcement du déploiement des forces de défense et de sécurité dans le Cavally dont le nombre est porté à 1000 éléments pour une durée minimale de trois mois .

2- La mise en œuvre immédiate, avec le concours de l’ONG IDH d’une opération de recensement et d’identification des occupants de la forêt classée du GOIN DEBE, avec levée des occupations.

3- La levée des occupations de toutes les forêts classées qui restent et demeurent propriétés exclusives de l’Etat.

4- La conduite d’une vaste opération de désarmement et de sécurisation du Cavally.

5- La poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité enregistrés

Cette conférence de presse a eu le soutien du chef suprême des wê, Tobo Taho, du capitaine de Douane Antoine Bahi et des responsables d’associations de jeunes de la région. Face à eux, le conférencier a annoncé une manifestation de reconnaissance au premier ministre à Guiglo. « La JOACI voudrait inviter solennellement Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à Guiglo très bientôt, à l’occasion d’un grand rassemblement que toute la jeunesse des deux régions compte organiser pour célébrer l’action salvatrice du gouvernement dans la dynamique de la stabilité et de la paix retrouvée des zones récemment en conflit », a projeté le conférencier.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

