Les débarcadères Mohammed VI et Alassane Ouattara bientôt inaugurés en Côte-d’Ivoire

Les Points de débarquement aménagés de Locodjro à Abidjan et Grand-Lahou, dons du royaume du Maroc, en cours de finalisation, seront bientôt inaugurés. Ces infrastructures porteront respectivement les noms de Mohammed VI et Alassane Ouattara afin d’« exprimer la gratitude de la Côte d’Ivoire à Sa Majesté et traduire l’excellence des relations de coopération entre les deux pays » a informé ce 22 novembre le gouvernement ivoirien.

Ces projets qui auront coûter 3,347 milliards FCFA, soit 5,1 millions d’euros, vont apporter une touche de modernité au secteur de la pêche artisanale en Côte d’Ivoire. Constitués chacun d’une halle de poissons, d’un espace de fumage moderne, d’un espace froid, d’un espace de stockage et d’un atelier de maintenance du matériel de pêche, ils intègrent également une infirmerie et une garderie pour enfants.

Les acteurs de la filière dans ces deux zones, dont des milliers de mareyeuses, disposeront donc d’un cadre de travail plus sain pour mener leurs activités. Mais, l’autre grand intérêt pour le pays, outre la hausse attendue de la production, est de mettre fin aux pertes de poissons estimées à 30% des captures au niveau national, faute de moyens de conservation.

Ces inaugurations devraient se faire en présence du roi Mohammed VI attendu sur les bords de la lagune Ebrié dans les prochains jours, d’après une information de la MAP, l’agence de presse officielle du royaume.

Jean-Mermoz KONANDI

FinancialAfrik .com

