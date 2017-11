Prestation de serment: Au Zimbabwe Emmerson Mnangagwa rend hommage à Mugabe «père de la nation»

L’ancien Vice-président de Mugabe, Emmerson Mnangagwa, a été officiellement investi ce vendredi comme nouveau président du Zimbabwe.

Il succède à l’ancien freedom fighter’, âgé aujourd’hui de 93 ans, forcé à la démission mardi par l’armée et son propre parti la ZANU-PF, après trente-sept ans de règne à la tête du pays.

« Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu’en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe, » a déclaré le nouvel homme fort du pays, durant sa prestation de serment, devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade de la capitale Harare.

Dans son discours d’investiture, Emmerson Mnangagwa a rendu un hommage appuyé à celui qu’il a qualifiée de « père de la nation », Robert Mugabe.

