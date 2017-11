Cérémonie de présentation de Lettres de créance de 4 nouveaux Ambassadeurs accrédités en Côte-d’Ivoire

Le Chef de l’Etat a reçu les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a reçu, ce vendredi 24 novembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités dans notre pays en qualité d’Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires.

Il s’agit de leurs excellences Ibrahim Bileh DOUALEH de Djibouti, Stanislas KAMANZI du Rwanda, Bernandino MBA ONDO de Guinée-Equatoriale et Sean HOY d’Irlande.

Les quatre Diplomates ont relevé les liens historiques et la qualité exceptionnelle des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d’Ivoire et pris l’engagement d’œuvrer à leur consolidation et à leur renforcement.

Plus spécifiquement, l’Ambassadeur de Djibouti a exprimé sa volonté d’œuvrer au renforcement des échanges économiques entre la Côte d’Ivoire et son pays. Il a, en outre, annoncé la participation du Président de Djibouti, S.E.M. Ismaël Omar GUELLEH, au Sommet Union Africaine – Union Européenne, qui se tiendra, à Abidjan, les 29 et 30 novembre prochains. L’Ambassadeur du Rwanda a, pour sa part, salué la convergence de vues entre la Côte d’Ivoire et son pays sur l’Agenda de développement de l’Afrique et a réitéré sa détermination à travailler en étroite collaboration avec les Autorités ivoiriennes pour l’atteinte de ce objectif. L’Ambassadeur de Guinée-Equatoriale a, quant à lui, souligné sa volonté d’agir pour le raffermissement des liens entre la Côte d’Ivoire et son pays.

Dernier Diplomate à présenter ses Lettres de créance, l’Ambassadeur d’Irlande a, de son côté, pris l’engagement d’explorer les opportunités économiques et politiques qui pourraient exister entre la Côte d’Ivoire et son pays. Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, et le Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY, ont pris part à cette cérémonie.

