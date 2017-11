A Touba des blessés et d’importants dégâts matériels dans une rixe entre élèves

Des affrontements d’une rare violence entre élèves du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (GAF) et ceux du collège privé voisin, Koné Mamadou (CKM), ont fait, jeudi à Touba, plusieurs blessés et les deux établissements saccagés.

Les élèves Touré Abou, en 4ème 5 et Bamba Mandjé, en classe de la Terminale D1 et un autre en classe de 6ème dont l’identité n’a pas été révélée, tous du lycée GAF, ont eu leurs fronts ouverts par des projectiles reçus. L’élève Fofana Drissa en 6éme 2 au CKM, fait ‘’prisonnier ‘’. Il a eu la vie sauve grâce à la promptitude des travailleurs du lycée quand il était en train d’être lynché, rapporte-t-on. Les dégâts matériels enregistrés concernent notamment, un pan de la clôture et le portail principal.

