Coin du bonheur: Le patron du site Connectionivoirienne se marie à Amsterdam

Le cofondateur et Directeur de publication du site Connectionivoirienne, Gbansé Douadé Alexis a dit au revoir au monde des célibataires, en épousant Mademoiselle Pleun Wolters, Mobile journalist, le mardi 21 novembre 2017.

La cérémonie officielle, discrète et romantique, placée sous le signe de la simplicité, s’est tenue à la mairie ‘Stadsloket Centrum’ d’Amsterdam aux environs de midi, heure locale. La mariée avait choisi comme témoins deux de ses meilleurs amies, la dramaturge Nisrin MBarki et la spécialiste en communication Sarah Barbara Monkau. Le marié, lui, était entouré de ses amis de plusieurs décennies, les avocats Zokou Séri Simplice du Barreau de Bruxelles et Évariste Ohinché du Barreau du Luxembourg. Selon la loi hollandaise, chaque marié a droit à un maximum de deux témoins.

Après que les deux tourtereaux se soient dit le «OUI» classique devant l’Officier de mariage, le petit groupe d’intimes, rejoint par monsieur Aly Touré, Représentant de la Côte-d’Ivoire auprès des organisations de café-cacao à Londres, s’est déporté au Café George, une adresse appréciée, située au centre d’Amsterdam. Les heureux mariés qui ont choisi de célébrer leur union en trois moments, prévoient une grande fête qui réunira une centaine d’invités au Printemps prochain à Amsterdam.

Les festivités traditionnelles selon la tradition DAN ‘Yacouba’ sont annoncées à Man en Côte-d’Ivoire durant l’été 2018. Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux époux Gbansé-Wolters, qui ont eu droit à des messages de félicitations de confrères (notamment Wakili Alafé, Lucien Pouamon), d’anciens camarades de la FESCI dont Blé Goudé depuis la prison de la CPI, et surtout de parents, de plusieurs lecteurs, personnes anonymes et connues de Côte d’Ivoire, de Hollande et d’ailleurs dans le monde, à qui le couple exprime toute sa profonde gratitude.

