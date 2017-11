« Aujourd’hui, on parle de l’esclavage des Africains d’origine subsaharienne en Libye. Oui, c’est pénible. Mais je vous dis, si on doit poursuivre les Libyens, il faut aussi poursuivre les Français et autres, qui livrent nos filles aux chiens et ça, tout le monde le sait ».

Ces propos ont été tenus par le Révérend Docteur Yayé Dion Robert, président fondateur de l’Église Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale (EPBOMI), à l’occasion de la Conférence des Églises protestantes et missions évangéliques de Côte d’Ivoire ouverte le jeudi 23 novembre 2017, à l’auditorium de l’Église protestante baptiste œuvres et mission internationale à Yopougon. Lors de sa prédication, l’homme de Dieu a dit : «Il faut que les choses changent de façon générale car, il ne faut pas pointer seulement du doigt les Libyens».

Avec pour thème ‘’le plan de Dieu dans l’histoire de l’humanité’’, cette conférence se déroulera sur trois jours. Sur cette problématique, le Révérend Docteur Yayé Dion Robert s’inspirant du livre de Genèse, depuis la création de l’univers et de l’espèce humaine, a évoqué la fin du monde qui est selon lui, pour bientôt : « Le seigneur Jésus Christ l’a confirmé pendant son séjour terrestre. Et depuis, nous assistons à des phénomènes tout autant naturels que surnaturels qui confirment cette prophétie. L’église est la lumière du monde. Elle est également une sentinelle. C’est-à-dire que l’Église a pour mission d’éveilleur de consciences. Elle se doit d’informer et instruire l’humanité sur la fin du monde. Et le plan de salut que Dieu a mis en place pour la rédemption ».

Cette évangélisation qui prend fin le samedi 25 novembre 2017, a pour objectif «d’instruire l’église sur les événements de la fin des temps, révéler la mission de l’église en tant que corps du Christ, mettre en lumière le plan de Dieu pour le salut de l’humanité, puis la position de l’église face aux événements mondiaux en cours ».

Claude Dassé

