Info brève Sûreté aéroportuaire : Amarante Int. et SIGAS Sécurité prennent pied en Côte-d’Ivoire

Selon nos informations le groupe AMARANTE International (www.amarante.com), vient de s’associer avec SIGAS Sécurité pour prendre pied sur le marché de la Sûreté Aéroportuaire en Côte d’Ivoire.

SIGAS Sécurité a obtenu dernièrement un agrément de l’ANAC, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Sûreté aéroportuaire

Amarante développe depuis 2009 une expertise forte dans le domaine de la sûreté aéroportuaire et capitalise sur son expérience du domaine spatial.

Amarante offre aux compagnies aériennes des solutions de protection robustes, adaptées aux standards de qualité les plus exigeants.

Implantée à Roissy Charles de Gaulle ainsi que dans cinq aéroports internationaux (Alger, Dakar, Kinshasa, Riyad et Port-Harcourt), Amarante poursuit son développement et sa présence sur d’autres escales d’Afrique, du Maghreb et du Moyen Orient.

Protection et sécurité aéroportuaire

Nos solutions

Élaboration des manuels de sûreté

Escorte d’équipages et du personnel expatrié des compagnies aériennes

Inspection filtrage des intervenants

Surveillance des opérations d’embarquement et de débarquement

Contrôle documentaire et détection des contrefaçons des documents de voyage

Mise à disposition d’Agents de Sûreté Embarqués (ASE)

Coordination des opérations de sûreté avec les responsables de la DGAC et les opérateurs de sécurité privés

Depuis février 2010, Amarante organise et sécurise le transport du personnel naviguant d’une grande compagnie aérienne en Arabie Saoudite. Pour le compte de la même compagnie, Amarante est depuis décembre 2010, en charge du dispositif de sûreté aéroportuaire de l’escale d’Alger, résolument orientée sur la maitrise du risque terroriste. Depuis juin 2011, Amarante est responsable de l’antenne INAD, chargée des expertises sur les fraudes documentaires, sur l’aéroport de Roissy CDG. En 2011, Amarante a également renforcé sa position dans le secteur aéroportuaire en assurant d’importantes prestations de sûreté à Kinshasa et Dakar et Port-Harcourt.

