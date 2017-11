Des pro-Gbagbo demandent d’enfermer Sangaré et Affi le temps que les deux se réconcilient

Hilaire Gueby

La réunification du Front Populaire ivoirien (FPI) préoccupe sa jeunesse. Sepo Alain, proche de Sangaré, président des communicateurs pour l’unité du FPI, ainsi que certains de ses camarades ont décidé de sensibiliser dans ce sens les militants du parti, à travers des séries de meeting. Le top départ a eu lieu, samedi 25 novembre 2017, au ‘’Cenat 47’’ de Yopougon.

Sepo Alain, alias Laetitia N’Guessan a indiqué qu’il est temps que les deux tendances fassent la paix. Ceci pour le rayonnement et l’évolution du FPI. « Nous avons contribué à la déchirure du parti. Nous n’avions pas consulté quelqu’un pour briser le parti. C’est pourquoi nous ne consultons personne pour une quelconque autorisation de nos actions qui visent l’unité », a-t-il dit.

Il a estimé que Laurent Gbagbo étant pour cette réconciliation, rien ne devrait en réalité l’empêcher. Gnahoré Achille, président des parlements et Agoras de Côte d’Ivoire, invité principal a soutenu l’initiative prise par son ‘’ frère’’ Sepo. Pour lui, refuser cette unité, c’est trahir le Président Laurent Gbagbo : « Nous faisons la palabre de Ouattara sans le savoir. Ne faisons pas plaisir à Ouattara et n’humilions pas Gbagbo. L’heure est venue pour qu’on impose notre vision aux aînés. Il va arriver un moment où nous allons nous constituer en nombre important. Mille jeunes! 500 pour aller chercher Affi N’Guessan et les autres 500 pour amener Sangaré. Nous allons les enfermer. Le temps qu’ils se réconcilient. »

La première phase de la tournée va concerner la ville d’Abidjan. Et l’apothéose, selon les initiateurs, se déroulera à la place CP1, à Yopougon où Sangaré, Affi, Konaté Navigué, Koua Justin seront les invités principaux.

