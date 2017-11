Sommet UA-UE en Côte-d’Ivoire : « La commune de Cocody sera bouclée pour des raisons sécuritaires »

Hamsatou ANABO

Le ministre ivoirien de l’Intérieur, Sidiki Diakité, a annoncé dimanche à Abidjan que « la commune de Cocody sera bouclée pour des raisons sécuritaires », à l’occasion du sommet Union africaine-Union européenne, qui se tiendra du 29 au 30 novembre dans la capitale économique.

« La commune de Cocody sera bouclée pour des raisons sécuritaires », a annoncé M. Diakité, lors d’une réunion avec les maires des différentes communes d’Abidjan.

Le ministre de l’Intérieur a sollicité les maires pour « encadrer la population sur le passage du boulevard Valéry Giscard d’Estaing ».

Mercredi, la police ivoirienne a annoncé une interdiction de stationner du 27 novembre au 1er décembre, sur le boulevard.

Le boulevard Valéry Giscard d’Estaing (2X3 voies) long de 8 km et large de 100 m, s’étend du pont Félix Houphouët Boigny jusque vers l’aéroport international du même nom qui accueillera les participants.

5.000 participants dont 83 Chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 d’Europe, sont attendus à Abidjan pour la 5e édition du sommet UA-UE, une rencontre qui vise essentiellement à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents.

