Ouattara sur France 24: Êtes-vous candidat en 2020 en Côte-d’Ivoire ? « Apriori je ne le ferais pas… « 

2020, prochaine élection présidentielle, vous n’allez pas vous représenter ?

A priori je ne le ferais pas !

A priori ?

Oui a priori. Parce qu’il est clair que nous avons une constitution qui m’aurait autorisé à le faire si je le souhaitais. Je ne suis pas pour la limitation des mandats dans les différentes constitutions, je l’ai fait savoir à l’occasion de la modification constitutionnelle au Rwanda. Ceci étant j’ai ma propre position, c’est une décision personnelle. Et je vous dis que c’était très important que les pays africains aient la limitation des mandats mais la durée de la limitation dépend de chaque pays et des circonstances.

Quand vous dites a priori est-ce que voulez dire que c’est un non définitif ?

En politique on ne dit jamais non ! Mais ceci étant, je me suis déjà prononcé sur cette affaire.

Ça fait un moment que vous ne l’avez pas fait c’est pourquoi je vous repose la question !

Attendez 2020 pour connaître ma réponse en ce moment-là.

Donc vous réservez votre réponse ?

si vous voulez le dire ainsi, faites-le.

