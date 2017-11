Côte-d’Ivoire: Le pasteur Yayé Dion et l’oncle de Ouattra, Abou Cissé, médiateurs pour réconcilier Affi et Sangaré

Au Fpi, le parti créé par Laurent Gbagbo, tout est mis en œuvre pour tenter de réconcilier les deux tendances du parti qui se sont brouillées en 2014.

Après juillet 2014, dès les premiers soubresauts, il y a eu la tentative des sages et des amis de Gbagbo dont le préfet Jean Baptiste Gnahoré, le gouverneur Henri-Philippe Dakoury Tabley. Si leur initiative avait abouti à la recomposition du secrétariat général alors querellé, elle n’avait pu empêcher l’échec du congrès qu’ils avaient alors proposé pour une sortie définitive de crise.

Quand le parti s’est enlisé par la suite dans la crise, des avocats, des diplomates et autres personnes de bonne volonté sont entrés en scène pour éteindre le feu. Rien n’y fait.

Aujourd’hui de nouveaux noms de médiateurs sont révélés. Samedi au cours d’un meeting animé par des jeunes regroupés au sein de la plateforme « Communicateurs pour l’unité au Fpi », Gnaoré Achille, président de la Fédération nationale des orateurs, parlements et agoras de Côte d’Ivoire a dévoilé ces deux noms au cours de son intervention. « Je salue le pasteur Yayé Dion et Abou Cissé. Puisse dieu permettre qu’ils réussissent leur médiation », a-t-il déclaré. L’on apprend que ces deux personnalités très proches de Laurent Gbagbo ont déjà approché les deux parties, Sangaré et Affi. Ils seraient en contact avec d’autres personnalités à l’extérieur du pays et qui ont une influence sur les deux protagonistes. On apprend également que certains, proches de Sangaré seraient tentés d’exercer une pression sur l’homme de Dieu afin qu’il se retire.

De leur côté les initiateurs de la caravane de l’unité sont à l’œuvre et annoncent d’autres meetings après celui de l’espace 47 à Yopougon Sogefiha, samedi. ‘’Sans condition, nous devons aller à l’unité. Si nous refusons, c’est que nous humilions Gbagbo une deuxième fois après son humiliation par les occidentaux », a déclaré Gnahoré Achille devant des militants de base des deux tendances.

