Viré de l’Uemoa – Un haut fonctionnaire ivoirien, ancien Dg du Trésor court derrière ses droits depuis 13 ans

Il accuse des proches de Ouattara

Déclenchée en novembre 2004 quand le gouvernement Gbagbo a voulu le remplacer par Jérôme Bro Grébé suivant l’acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004, l’affaire Eugène Yaï n’a pas encore connu son dénouement.

L’ancien commissaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) qui a pris fonction le 1er mars 2003 après sa prestation de serment avait fini par perdre son poste (alors que son mandat courrait jusqu’en 2007) au profit du défunt époux de Geneviève Bro Grébé mais sa situation financière est aujourd’hui des plus catastrophiques.

C’est que, la décision de son renvoi ne fut pas facile à appliquer en son temps. Elle a été actée trois fois par la Conférence des chefs d’Etat en violation des articles 16, 27, 28 et 30 du traité instituant l’Uemoa. Trois fois il a attaqué cette décision en justice à la Cour de justice de l’Uemoa qui lui a, chaque fois, donné raison. Dans tous les cas, il ne fut pas maintenu à son poste et la Cour a demandé aux autorités compétentes d’indemniser M. Yaï à hauteur de 266 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts puis 1,5 milliard de FCFA pour préjudice moral. Depuis maintenant 13 ans, cet argent ne lui a jamais été versé.

En lâchant du lest dans cette affaire, Eugène Yaï avait jugé utile, pour sa sécurité de se réfugier en France où il obtint le statut de réfugié de la part des autorités françaises. L’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir sonnait pour lui comme l’ère de gloire d’autant plus que le chef de l’Etat ivoirien, ancien haut fonctionnaire lui-même, est président de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa. Vite, il rentre dans le réseau et obtint en 2011, un tête à tête avec le nouveau président ivoirien en 2011 lors d’un séjour de celui-ci à Paris. C’est Alassane Ouattara, selon les dires de M. Yaï, qui le conseille de mettre fin à son exil et de rentrer à Abidjan pour voir sa situation se décanter. Eugène Yaï, sans tarder, prend une carte de militant Rdr et rentre au pays, laissant femme et enfant à Paris.

Cela fait bientôt sept ans qu’il est là et il n’a perçu aucun sou. Tous les accès à Alassane Ouattara lui sont fermés. Même le courrier qu’il lui envoie et qui est enregistré le 12 mai 2016 à 17 h 33 par le chef du service courrier de la présidence n’eut pas de suite. Dans cette lettre, il décrivait sa situation de détresse face au non-paiement des dommages et intérêts ainsi que sa non-affectation à un poste de travail en Côte d’Ivoire.

M. Yaï, faut-il le rappeler a occupé avant sa nomination à l’Uemoa, le poste de directeur général du Trésor et de la comptabilité publique (24 mai 2000 – 4 mai 2001). C’est un cadre chevronné au parcours exemplaire. Il a été un collaborateur d’Alassane Ouattara en tant que responsable du secrétariat technique des négociations avec le FMI et la Banque mondiale au début des années 90.

Eugène Yaï est aujourd’hui un homme désemparé, malade mais déterminé à lutter pour sa dignité. « Je suis complètement à bout. De 7,5 millions CFA de salaire, je me retrouve aujourd’hui à seulement 350 mille CFA comme salaire de fonctionnaire à deux mois de ma retraite. Je ne sais plus à quoi sert ma carte Rdr. Ou bien veut-on me condamner à la maladie et à la mort ? (…) J’ai leur carte et le ministère de l’intérieur enquête sur moi ! Je suis en exil intérieur dans mon propre pays », se désole-t-il lors d’une conférence de presse à Abidjan le jeudi 23 novembre.

L’ancien haut fonctionnaire qui avait aussi des entrées chez Blaise Compaoré en son temps, pointe du doigt des mains occultes qui lui feraient ombrage pour avoir son dû. Il révèle qu’après s’être confié à plusieurs émissaires, quelqu’un dans l’entourage du chef de l’Etat serait venu lui proposer d’abandonner la moitié de ses indemnités s’il veut être payé dans les jours qui suivent. Une proposition indécente qu’il n’a pas acceptée, selon ses dires. Et depuis, il est à la recherche de la clé de son problème, réduit à végéter dans Abidjan loin de son épouse et de sa fille restées à Paris.

