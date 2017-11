Hamsatou ANABO

Le chef d’état-major des armées ivoiriennes, le général Sékou Touré a indiqué, lundi , que « toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la tenue du sommet Union africaine-Union européenne » à Abidjan, lors d’un point de presse.

« Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la tenue du sommet », a affirmé le général Sékou sans donner plus de précisions.

Il a invité la population « à se conformer aux dispositions sécuritaires ».

5.000 participants dont 83 Chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 d’Europe, sont attendus à Abidjan pour la 5e édition du sommet UA-UE, une rencontre qui vise essentiellement à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents.

Dimanche, le ministre ivoirien de l’Intérieur, Sidiki Diakité a indiqué que la commune de Cocody, quartier huppé à l’Est d’Abidjan « sera bouclée pour des raisons sécuritaires ».

Le chef d’état-major a ajouté que « les forces déployées sont suffisamment outillées en nombre et équipement pour assurer la sécurité ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires