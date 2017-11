CPI Côte-d’Ivoire: Blé Goudé réaménage son Cabinet politique à la veille du sommet UA-UE

24 Novembre 2017 à la HAYE

Vu les statuts et règlements intérieurs du COJEP.

Vu le règlement intérieur du cabinet politique du ministre.

Le ministre a procédé à de nouvelles nominations ce vendredi 24 Novembre 2017 à la HAYE.

Ainsi sont nommés (es) :

Directeur de cabinet et porte parole du ministre

Diaby Youssouf : Communiquant et sociologue

Directeur de cabinet adjoint

Eugene TAGRO

Chef de cabinet chargé de la communication

Nakouty Lya Kely : Manager en politique publique

Secrétaire Générale et administratrice du cabinet

Solange TAGRO : Experte comptable

Secrétaire Général adjoint

Armand DAGO : Urbaniste

Conseiller spécial chargé de l’éducation

Fabrice ABENIN : Ingénieur

Conseiller spécial chargé de la politique de la santé

Docteur Jean Claude Nado EKISSI : Médecin

Conseiller spécial chargé de l’urbanisme et de la ville

Kouakou Alain Yao : ingénieur

Conseiller spéciale chargé de TIC

Emmanuel Zokou k : Ingénieur

Conseiller spécial chargé de l’économie

Modeste GADO : Économiste

Conseillère spéciale chargé de la famille et de l’enfance

Véronique AHIHON : Assistante sociale

Conseiller spécial chargé de la promotion du panafricanisme et des relations avec les organisations panafricaines

Assemboni Roger AYAOVI : Ingénieur

Conseillère spéciale chargée de la solidarité et du social

Awa TOURE: Dit Awa de Madrid,Commerciale et Assistante Sociale

Conseillère spéciale chargé des droits de l’homme

Docteur Marie Anne : Avocate

Conseiller spécial chargé de la culture et des œuvres de l’esprit.

Angelo kabila .

Producteur,

Conseiller Adjoint chargé des droits de l’homme

Docteur Franck Achille : Médecin

Conseiller spécial chargé de la biographie

Roger BLE PONCE

Conseiller spécial du transport

Joseph YACE: Ingénieur

Conseiller politique

GNEPO DEDI LEOPOLD DIT DOUM Pelé

Conseiller technique chargé de l’audio visuel

Olivier GNAHOUA : Technicien TIC

Conseiller Technique Adjoint chargé de la communication

Jean Cardino ZAKPA: Ingénieur

Chargés de mission

OUATTARA KASSOUM

Marcelle GODI Dahon

Désiré SOUKOU

Ledit communiqué abroge toutes les décisions antérieures.

Pour le ministre Charles Blé Goudé,

Directeur de cabinet et Porte-parole

Diaby Youssouf

