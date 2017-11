Sommet UA-UE: La société civile en Côte-d’Ivoire boude l’Europe accusée dans le drame de l’immigration

Par Connectionivoirienne

Contre-sommet Afrique/Europe

Le contre-sommet dit Forum citoyen Afrique Europe qui se tient à la Bourse du travail d’Abidjan en marge du sommet Union africaine – Union européenne n’a pas tenu ses promesses de mobilisation. Si les organisations de la société civile venues d’Europe et des autres pays africains ont battu le record, ce n’est pas le cas des organisations de la société civile ivoirienne. Les hôtes de l’événement étaient peu nombreux à la cérémonie d’ouverture de ce lundi 27 novembre et la salle était loin de faire son plein.

Selon un responsable d’Ong que nous avons pu interroger, ce désintérêt serait la conséquence d’un manque de communication entre responsables. Toutefois cela n’a rien enlevé à la richesse des débats qui portent sur plusieurs thématiques. Le professeur Mamadou Koulibaly a développé dimanche, un thème sur ‘’la problématique du surendettement et de la dépendance monétaire face aux défis du développement’’. Quant au professeur Godefroid Kangudié, philosophe et penseur de la Rdc, il a dans sa conférence inaugurale relevé les griefs qui faussent une coopération équitable entre l’Europe et l’Afrique. Entre autres griefs, il relève une libéralisation sans éthique qui a pour armes, selon lui, l’argent, l’endettement, la faim, l’arme juridique et la violence matérielle. ‘’Il faut une troisième conscience, la conscience stratégique’’, propose-t-il tout en soutenant que celle-ci doit reposer sur certaines valeurs fondamentales : le respect de l’heure et un éveil permanent. « Comment se battre contre un système machiavélique si on ne commence pas une réunion à temps ? Comment aller à un combat en bavardant et en chantant ? Si c’est cela la société civile, sans stratégie, nous n’irons nulle part », a-t-il critiqué.

D’autres débats en atelier se sont penchés sur le phénomène de l’immigration et de l’accaparement des terres. Sur ce second point, le cas de l’expropriation des enfants Boundy par le milliardaire Ali Fawaz, une affaire qui défraie la chronique à Abidjan, a été largement expliqué au public. En ce qui concerne l’immigration, des leaders de la société civile africaine ont pointé un doigt accusateur sur l’Europe. « La migration est un phénomène naturel. L’Europe est développée, ses jeunes y trouvent du travail mais cela ne les empêche pas d’aller voir ailleurs. Le problème c’est la migration irrégulière. Mais cette migration est irrégulière à cause des visas. Il faut y mettre fin et cela est possible », analyse un intervenant.

« Aujourd’hui, il faut prendre la rue que de traiter les problèmes entre l’Afrique et l’Europe par la bureaucratie. On a besoin d’une lutte uniforme et coordonnée au niveau africain. C’est ainsi qu’ils (les européens) peuvent entendre notre voix », fait observer pour sa part Koné Brah Héma, un ivoirien, responsable du ‘’mouvement des migrants et réfugiés en Italie’’. Lequel soutient que ce qui se passe en Libye (l’esclavage) est un grossier montage des européens pour choquer l’opinion et décourager ainsi les candidats à la migration.

Pendant trois jours, les participants se gaveront d’idées, de propositions et de grandes dissertations sur les problèmes communs aux sociétés civiles euro-africaines. L’objectif étant de dénoncer les conséquences néfastes des accords de libre-échange et des différentes initiatives soutenues par l’Union européenne qui portent une atteinte grave aux droits des peuples d’Afrique.

Les propositions et recommandations de ces assises devraient être remises aux délégations qui participeront au sommet Ua-Ue qui débute le 29 novembre. Une marche pacifique regroupant tous les participants est prévue ce mardi à Treichville pour clore le forum.

