13 cas de grossesses dénombrés au lycée Konan Bédié de Niakara

Des responsables administratifs du lycée municipal Henri Konan Bédié de Niakara ont annoncé avoir dûment constaté 13 cas de grossesses précoces dans ledit établissement au titre de l’année scolaire 2017-2018, dans un entretien avec l’AIP lundi.

Selon Maurice Djè, éducateur au lycée municipal Henri Konan Bédié de Niakara, il y a 12 cas dans les classes du premier cycle et un cas au second cycle, à quelque trois mois après la rentrée des classes. « Les classes de 6ème et 5ème se partagent équitablement huit grossesses et une en terminale. Les quatre autres cas ont été enregistrés dans les classes de 4ème (un cas) et troisième (trois cas), a-t-il relevé, ajoutant que les élèves sont les principaux auteurs de ces grossesses.

AIP

