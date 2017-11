Près de 6.500 hommes déployés pour sécuriser le sommet UA-UE en Côte-d’Ivoire

Edwige FIENDE

Près de 6.500 hommes ont été déployés pour sécuriser le sommet Union africaine – Union européenne prévu mercredi et jeudi à Abidjan, a indiqué le colonel Cyrille Yao Delora du poste de commandement de l’opération Eurafrique, à la télévision publique.

« Cette opération baptisée Eurafrique déploie près de 6.500 hommes issus de la gendarmerie et la police appuyés par les armées », a fait savoir le colonel Yao.

L’opération qui a débuté vendredi consiste à assurer la sécurité des délégations, faciliter leur déplacement, sécuriser leur lieu d’hébergement ainsi que les locaux devant abriter le sommet.

Pour ce faire, des dispositions ont été mises en place, notamment l’interdiction aux véhicules de transport public de stationner sur le boulevard Valéry Giscard d’Estaing, le plus grand d’Abidjan, et la restriction de l’accès à l’aéroport d’Abidjan aux travailleurs ou voyageurs munis de leurs documents de voyage.

L’accès au quartier Cocody-ambassade (quartier huppé à l’est d’Abidjan) qui abrite l’hôtel Ivoire où se déroulera le sommet « sera réglementé », a-t-il ajouté.

5.000 participants dont 83 Chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 d’Europe, sont attendus à Abidjan pour la 5e édition du sommet UA-UE, une rencontre qui vise essentiellement à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

