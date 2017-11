Des avions des officiels dont ceux de Theresa May et de Mohammed VI, stationnés à l’aéroport de Yamoussoukro

Au moment où nous rédigeons cet article, au moins six des avions transportant les chefs d’Etat africains et européens arrivés en Côte d’Ivoire pour participer au sommet Union africaine/Union européenne (UA/UE) ont, après leur atterrissage à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, rejoint le parking de l’aéroport de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a constaté mercredi l’AIP.

Quatre avions C 130 militaires du roi du Maroc Mohammed VI ont été les premiers à atterrir depuis dimanche sur le tarmac de l’aéroport de Yamoussoukro avant de rejoindre le parking aménagé à cet effet. Ils ont été suivis mardi, à 23h46, de l’airbus A 321 de la Belgique et du Bombardier (Glex) transportant le Premier ministre britannique, Theresa May.

Plusieurs travaux avaient été récemment entrepris sur l’aéroport de Yamoussoukro en vue de désengorger celui d’Abidjan durant ce sommet.

D’autres avions devaient rejoindre l’aéroport de Yamoussoukro à partir d’Abidjan.

Avec AIP

Commentaires Facebook

Commentaires