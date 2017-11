Côte d’Ivoire-France: Macron annonce « des visas dont la durée sera égale à celle du passeport »

Edwige FIENDE

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi à Abidjan des visas entre la France et la Côte d’Ivoire « dont la durée sera égale à celle du passeport », pour permettre une liberté de circulation des chefs d’entreprises entre les deux pays.

« Nous allons mettre en place un nouveau système de visas de circulation dont la durée sera celle du passeport pour les chefs d’entreprises, les élus, la haute administration, les enseignants chercheurs et pour le monde culturel et sportif », a affirmé M. Macron, lors de la cérémonie de lancement des travaux du métro d’Abidjan », un chantier phare pour la Côte d’Ivoire et marché important pour la France.

Selon lui, cette décision va permettre aux personnes qui ont une « activité qui supposent des échanges réguliers d’avoir une liberté de circulation, une mobilité beaucoup plus fluide et réduire les formalismes ».

Le président ivoirien Alassane Ouattara a pour sa part invité les français à « investir en Côte d’Ivoire », estimant que le chantier du métro d’Abidjan doit « convaincre les entreprises françaises qu’elles ont un atout exceptionnel ».

Selon l’ambassade de France en Côte d’Ivoire, les demandes de visas sont passées de 35.000 à 45.000 en un an.

En 2016, les exportations de la France vers la Côte d’Ivoire se sont élevées à plus d’ un milliard d’euros (plus de 656 milliards Fcfa) » et « les importations de la Côte d’Ivoire vers la France à 787 millions d’euros (plus de 516 milliards Fcfa) »

