Transport en Côte-d’Ivoire – Pour 918,34 milliards de FCFA, les travaux du métro d’Abidjan lancés

Les travaux de la ligne 1 du métro d’Abidjan démarrent dans les prochains jours après le lancement officiel ce jeudi 30 novembre 2017 à la gare Sitarail de Treichville. Acteurs de ce grand événement attendu de longue date, le président français Emmanuel Macron et Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire.

Longue de 37,5 km, la ligne 1 reliera la commune de Port-Bouet dans le sud d’Abidjan à celle d’Anyama au nord. Elle comprendra 20 stations, 21 ponts rail-route, un viaduc, 40 passerelles piétonnes. 2 mille emplois directs sont annoncés pour un coût global de 918,34 milliards de FCFA entièrement couverts par la France. Le chantier sera exécuté par le consortium constitué de Bouygues Travaux publics, Alstom et Colas Rail.

« La France vous a proposé une offre de financement sans précédent 1,4 milliard d’Euros. Jamais une telle offre n’a été proposée au démarrage des travaux d’un train urbain (à l’extérieur de la France) », déclare Emmanuel Macron dans son allocution.

Le Président Alassane OUATTARA s’est félicité, quant à lui, du démarrage de ce projet structurant, qui va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l’économie nationale et la qualité de vie de nombreux Ivoiriens, grâce notamment à des nombreux emplois qu’il va générer et au gain de temps qu’il va entrainer pour 530 mille Abidjanais devant emprunter quotidiennement ce Métro. Cette infrastructure bénéficiera, selon lui, de toutes les dernières technologies et des équipements modernes.

Les travaux, en ce qui concerne la première phase de construction (station Anyama Sud – Station Marcory VGE) s’achèvent en 2022 et l’ensemble du trajet jusqu’à Port-Bouet en 2023.

La ligne 2 partira quant à elle, de Yopougon à Bingerville. La date de sa réalisation reste inconnue.

