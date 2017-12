«Mugabe demeure et demeurera pour son peuple un héros anti-impérialiste» (communiqué parti communiste)

Déclaration du Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire (PCRCI)

Relative au coup d’Etat contre Robert Mugabe

Sous la pression de l’armée, Robert MUGABE, le président du Zimbabwe a rendu sa démission, le mardi 21 novembre 2017. Aussitôt les officines impérialistes et pro-impérialistes jubilent, annonçant la fin d’un dictateur et trompètent sur le soi-disant échec de MUGABE et de sa politique de ruine économique.

Face à cette campagne de désinformation nauséabonde, le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire voudrait rétablir la vérité des faits.

1) Les militaires et l’impérialisme ont perpétré un coup d’Etat contre le pouvoir patriotique de MUGABE.

2) Mais, MUGABE reste et restera malgré tout dans la mémoire du peuple zimbabwéen et dans l’histoire comme le héro de la lutte contre le régime raciste de Ian SMITH et qui a redonné aux zimbabwéens leur liberté et leur fierté.

3) MUGABE demeure et demeurera celui qui par une réforme agraire des plus audacieuses et courageuses a permis la restauration des terres aux paysans noirs zimbabwéens. Ces terres étaient confisquées pendant des siècles par une minorité de colons blancs.

4) MUGABE demeure et demeurera pour son peuple, les révolutionnaires africains et du monde un vrai patriote et un combattant anti-impérialiste.

Le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire condamne ce coup de force qui annonce un recul de ce peuple dans sa mobilisation contre l’impérialisme et les résidus de l’apartheid.

HONNEUR à Robert MUGABE

Abidjan le 26 novembre 2017

Achy Ekissi SG du PCRCI

