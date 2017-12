«Les relations entre l’Afrique et l’Europe ne sont ni justes ni équitables» (Pdt. Commission de l’UA)

Le jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, lors de la conférence de clôture du sommet UA-UE, Moussa Faki Mahamat, Président en exercice de de la commission de l’Union africaine, a qualifié les relation entre l’Afrique et l’Europe d’injustes et inéquitables.

«L’Afrique a été occupée par des Nations européenne qui l’ont colonisée . Les deux parties ont tissé des relations qui n’ont jamais été justes ni équitables. Maintenant que l’Afrique est majeure, elle est maintenant indépendante dans sa totalité. Elle s’est donc offerte une organisation continentale, a élaboré sa vision qui est dans l’agenda 2063, a des partenariats avec l’ensemble du monde. Il est donc temps, avec nos amis européens, d’évaluer notre coopération », a-t-il estimé.

Il a jouté que les accords commerciaux entre l’UE et les 79 pays 79 pays de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique (Acp) qui sont à leur 42e année, arrivent à terme en 2020.

« Nous sommes en discussion. Elles doivent être menées de sorte à ce que chacun y trouve son compte. Il n’y a pas de monopole. Nous parlons franchement d’égal à égal, chacun défendant ses intérêt. l’Afrique a le droit de s’industrialiser. Elle a le droit de choisir le partenariat qui lui est le plus favorable », a-t-il soutenu.

Afrikipresse

