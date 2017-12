Débuté en grande pompe le 29 novembre, le 5esommet de l’Union africaine et l’union européenne s’est achevé jeudi 30 novembre sans aucun couac majeur.

À priori, rien ne présageait la quiétude lors du sommet d’Abidjan, après une série d’événements inquiétants comme les incidents liés au foncier à Gouin Débé à l’Ouest du pays, les attaques des postes de police et commissariats, l’insécurité à Abidjan avec les « microbes », et même à cause de la météo. Le bimensuel parisien, « La lettre du continent » s’était même permis d’évoquer un plan B, avec une perspective de délocalisation du sommet à Addis Abeba, au motif que la relation entre le Président ivoirien et le Président de l’Assemblée était au plus mal, et que cela inquiéterait les chefs d’État devant venir en Côte d’Ivoire….

La Côte d’Ivoire est certes en début de saison d’harmattan avec son lot de vent sec, mais au cours du mois de novembre et ce jusqu’à la veille du sommet, il pleuvait sur la capitale économique Abidjan. Lors de son interview sur France 24 à quelques jours du sommet, le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, avait même évoqué ce fait, comme une des conséquences du déréglementé climatique. Ainsi durant 48 heures et même plus, point de rebondissement dans l’affaire Goin-Débé, où les communautés guéré et baoulé s’étaient affrontées à plusieurs reprises durant tout le mois d’octobre; point de microbes dans les rues d’Abidjan; point de revendication de mutins ou de fonctionnaires, point non plus de contre sommet.

« On n’a même pas eu l’écho d’un petit braquage. D’un accident de circulation. Si tous les jours pouvaient être comme cela en Côte d’Ivoire », s’exclame, un diplomate ivoirien qui a requis l’anonymat.

Philippe Kouhon

Commentaires Facebook

Commentaires