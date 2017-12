Week-end meurtrier en CÃ´te-dâ€™Ivoire: Au moins 10 morts et 50 blessÃ©s sur les routes

(GSPM) Samedi 2 décembre, sortie de route d’un véhicule de particulier sur l’autoroute du nord, voie sud en direction d’Abidjan au PK 166. Sept victimes dont 2 décédées sont retirées de l’épave. Les blessés évacués à l’hôpital général de Toumodi. Opération menée par la 7eme compagnie / Nzianouan renforcée par une ambulance lourde dela5cie/ Yamoussoukro.

Un accident de circulation fait huit morts et 44 blessés à Keraoreguhé (Issia)

Issia, 04 déc (AIP) – Un car de transport de 70 places avec à son bord plusieurs pèlerins qui revenaient du Maoulid marquant la commémoration de la naissance du Prophète Mouhammad (SAW) a fait une sortie de route, causant la mort de huit passagers et faisant 44 blessés, dimanche dans les environs du village de Keraoreguhé situé à 18 km d’Issia. Le conducteur du véhicule qui roulait à vive allure, voulant éviter un nid-de-poule, a perdu le contrôle de la direction. Dans sa dérive, il percute une voiture personnelle qui venait dans le même sens que lui avant de se retrouver dans les ravins, les roues en l’air. La violence du choc va entraîner la mort sur le coup de cinq passagers et de trois autres pendant le transfert à l’hôpital, selon des témoins.

