Côte-d’Ivoire: Mobilisation réussie pour le COJEP à Paris, l’hommage de Stéphane Kipré à Blé Goudé (vidéo)

Leurs détracteurs les disaient foncièrement divisés. Stéphane Kipré de l’UNG en acceptant d’être présent a la conférence internationale du COJEP, « CPI ça suffit ! » tenue ce weekend à Paris, entendait fermer la bouche définitivement aux oiseaux de mauvaise augure.

Dans un message émouvant devant une salle bien rempliée, le beau-fils de Laurent Gbagbo a tenu, à sonner le rassemblement de la grande famille pro-Gbagbo.

«Le Ministre Charles Blé Goudé et moi sommes de la même maison politique. Et dans cette maison chacun a sa chambre. Le plus important est que, quand le père nous appelle chacun sort de sa chambre pour venir au salon écouter le père…», a martelé entre autres, Stéphane Kipré.

