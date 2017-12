En Côte-d’Ivoire seulement 3% des femmes rurales détiennent des terres agricoles

(Agence Ecofin) – En visite à Korhogho, dans le nord de la Côte d’Ivoire, Phumzile Mlambo-Ngcuka (photo), la directrice exécutive d’ONU Femmes, a dévoilé que seulement 3% des femmes rurales ivoiriennes sont détentrices de titres fonciers sur des terres agricoles. Une anomalie qu’elle a appelé l’exécutif ivoirien, les chefs coutumiers et religieux à corriger dans un souci d’équité, et afin de permettre à ces femmes de « produire davantage et de devenir compétitives ».

« L’autonomisation et l’éducation sont les seuls remèdes à la pauvreté », a-t-elle notamment laissé entendre.

La responsable a également saisi l’occasion pour dénoncer les violences faites aux femmes et le phénomène de déscolarisation des jeunes filles. Elle salue à ce titre l’action du gouvernement ivoirien et promet l’appui financier de l’ONU ainsi que du Japon et de l’Union européenne.

Commentaires Facebook

Commentaires