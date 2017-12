Des armes et plusieurs munitions découvertes dans une broussaille à Abengourou en Côte-d’Ivoire

Des armes et plusieurs munitions de divers calibres ont été découvertes au petit matin du lundi 4 décembre 2017, non loin d’Abengourou. Précisément sur l’axe Abengourou-Agnibilékrou, à environ 3 km de la capitale de l’Indénié.

Les individus qui détenaient ces armes ont réussir à prendre la poudre d’escampette. Selon nos sources, ce jour-là aux environs de 7h, A.K.J., un gendarme en poste à la brigade d’Amélékia, revenait de la localité de Zinzénou où il était en mission.

L’agent de sécurité à moto portait un blouson sous lequel était dissimulée sa tenue de service. A la hauteur du carrefour du village de Kirifi, il voit de loin deux hommes en bordure de route. Curieusement, lorsque ces quidams se rendent compte qu’ils ont affaire à un gendarme, ils enfourchent précipitamment leur moto et se fondent dans la nature.

L’homme en tenue comprend tout de suite que ces deux inconnus ont certainement des choses à se reprocher. Aussi met-il pied à terre et entreprend de fouiller les environs. Et là, dans la broussaille, il découvre un sac. A l’intérieur, une kalachnikov, deux fusils de calibre 12 à canon scié, 210 munitions, 4 chargeurs garnis et 6 paquets de cartouches de calibre 12.

Le gendarme alerte le chef du village de Kirifi pour d’éventuelles recherches. Mais déjà, les malfrats se sont volatilisés. Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour les retrouver.

Zéphirin NANGO

Correspondant régional

Fratmat.info

