Ce lundi 04 Décembre 2017, de 19 heures 30 à 21 heures 30, s’est tenue, au Siège du PDCI-RDA sis à Cocody, la première réunion du Comité de Haut Niveau décidé par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Président d’honneur du RDR et Son Excellence Monsieur Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA, Président de la Conférence des Présidents des Partis Membres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix RHDP, lors de leur dernière rencontre du 31 octobre 2017.

Les missions essentielles de ce Comité de Haut Niveau sont de travailler à :

-la définition des modalités de la création du Parti Unifié du RHDP ;

– l’élaboration des textes se rapportant à la création du Parti unifié regroupant les Partis membres du RHDP ;

-la fixation d’un chronogramme de mise en place du Parti Unifié.

La rencontre de ce jour, essentiellement de prise de contact, a réuni les membres de ce Comité issus de chacun des partis membres du RHDP que sont le PDCI RDA, le RDR, l’UDPCI, l’UPCI et le PIT ; à l’exception du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), absent du fait de la crise que traverse ce Parti frère du RHDP.

Aussi, les autres Partis membres du RHDP se sont-ils engagés à contribuer à la résolution de la crise interne au MFA et préparer son intégration au sein dudit Comité.

Enfin, pour clore leurs propos, les membres du Comité de Haut Niveau ont salué la création de ce cadre d’échanges et ont, par gratitude, rendu un vibrant et chaleureux hommage à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République et Président d’honneur du RDR et à Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, Président de la Conférence des Présidents des Partis Membres du RHDP, pour leur clairvoyance dans le raffermissement et la consolidation de la marche des partis membres du RHDP vers le Parti Unifié.

