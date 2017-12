Côte-d’Ivoire: Débats houleux sur la communication politique du PDCI-RDA

Présidentielle 2020 – Les recettes du Pdci pour gagner le bataille de la communication

Duncan le grand absent, débats houleux sur la ligne politique

La direction de la communication et du suivi de l’opinion nationale et internationale du Pdci a organisé lundi 4 décembre, à Cocody-les-deux-plateaux, un séminaire de réflexion autour du thème « La communication du Pdci-Rda face aux défis et enjeux ».

Ce séminaire qui a mobilisé toutes les instances du vieux parti, Henri Konan Bédié en tête a fait des recommandations qui devraient permettre au doyen des partis politiques ivoiriens ‘’d’épouser l’air du temps et de s’adapter à la culture du numérique et des réseaux sociaux’’ comme l’indique la note d’orientation du séminaire. Selon la directrice de la communication Djénébou Zongo, cette journée de réflexion revêt une importance capitale dans le positionnement du parti d’autant plus que toutes les critiques plaçaient la politique de communication comme l’une des faiblesses du Pdci.

Au terme d’une journée intense de travail, les séminaristes ont fait des recommandations pour corriger ces faiblesses. Entre autres recommandations, les cadres du Pdci ont proposé :

– Que les journaux proches du Pdci prennent un engagement ferme à accompagner le parti ;

– à la direction de contribuer à la création des outils nouveaux de communication au profit du Pdci, de définir un message clair à l’endroit des militants et de trouver des messages destinés aux jeunes par le canal des griots et des gens qui ont l’art de la parole ;

– d’accroître la visibilité du parti sur le web ;

– de créer un réseau de volontaires pour animer les plateformes du parti ;

– de décréter 2018, année du numérique au Pdci ;

– aux cadres d’apporter un soutien accru aux journaux du parti.

Les séminaristes ont également proposé le recrutement d’une agence conseil en communication par appel d’offre afin d’accompagner le parti dans ses objectifs de reconquête du pouvoir.

S’adressant à la presse à la fin du séminaire, Zongo Djénébou a précisé qu’en définitive cette politique de communication doit se bâtir autour du Pdci et de son chef dont le choix est de désigner un candidat Pdci dans le cadre du Rhdp. « Comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Tu ne peux pas demander à ton voisin de venir t’aider à balayer ta cour si toi-même tu ne fais pas la propreté chez toi. Étant donné que nous voulons aller en Rhdp (à la présidentielle 2020), il faut déjà définir les bases pour que l’allié qui vient sache se positionner », a-t-elle déclaré.

Pour sa part le vice-président Charles Konan Banny a estimé que la coupe est servie, il faut maintenant la porter aux lèvres. Pour dire que les choses ont été dites, maintenant il faut agir pour relever les défis.

Duncan, le grand absent

Si ce séminaire a mobilisé des sommités du parti, de grands absents ont été enregistrés. C’est le cas du vice-président (du Pdci et de la Côte d’Ivoire) Daniel Kablan Duncan. Selon nos informations recueillies sur place, l’ancien premier ministre et député de Grand Bassam aurait préféré que le thème mette en avant le Rhdp au lieu du Pdci, étant donné que le choix est d’aller en Rhdp en 2020.

Justement à ce sujet de l’alliance Rhdp, les débats furent houleux quelquefois sur le flou qu’entretiendrait le Pdci dans sa ligne politique. Certains séminaristes ont reproché à leur parti de se laisser dicter, par moment, sa conduite par l’allié Rdr. Ils ont également reproché à leur parti d’être souvent muet sur les grands problèmes qui assaillent la Côte d’Ivoire. Sur le phénomène des microbes, sur la crise de l’école, ceux-ci auraient voulu que le Pdci prenne fermement position en faveur des populations. Cela, pensent ces intervenants, permettrait aux populations de percevoir clairement la ligne politique du Pdci et faciliterait ainsi leur adhésion à ses idéaux.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

