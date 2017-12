Côte-d’Ivoire: Sangaré Aboudrahamane chez Anaky Kobena pour « des discussions sur les actions de masse à venir »

Le président du FPI, tendance Laurent Gbagbo, Sangaré Aboudrahamane est depuis ce mercredi matin, au siège du MFA, avec une importante délégation de son parti.

Selon les participants à cette rencontre, qui se tient à huis-clos, il s’agit non seulement d‘une visite au «président» Anaky Kobena, mais aussi d’une visite de travail sur les grands axes des évènements historiques et mobilisations de masse en préparation par la mouvance Gbagbo.

Anaky Kobena et le MFA auraient pris l’engagement de suivre le mouvement et les différentes luttes pour la libération des prisonniers et le retour des exilés.

Plus d’infos suivront.

Commentaires Facebook

Commentaires