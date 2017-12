Côte-d’Ivoire: Crise à Lider pour la succession du Professeur Mamadou Koulibaly en fin de mandat

Une conférence de Presse des cadres dissidents est annoncée.

OBJET : Crise à LIDER (Liberté et Démocratie pour la République) : Conférence de Presse du GRACE

Demande de Couverture Médiatique.

Monsieur le Directeur Général,

Nous avons l’honneur de solliciter votre haute bienveillance l’obtention de la couverture médiatique de la Conférence de Presse qu’anime les cadres et anciens Délégués Nationaux de LIDER, réunis au sein du groupe Groupe d’Actions Concrètes et Efficaces de Lider (GRACE Lider), ce SAMEDI 09 Décembre 2017 à 10 Heures précise à Port Bouet, au cabinet de Maitre Mimba OUMÉ, situé précisément en face de la Mairie de Port Bouet dans l’enceinte du centre Commercial.

En effet, Monsieur le Directeur Général, cette conférence sera pour nous l’occasion de présenter à l’opinion nationale et internationale, les raisons de la crise profonde qui secoue le parti Liberté et Démocratie pour la République (LIDER), présidé jusqu’alors par le professeur Mamadou Koulibaly, et dont le mandat est aujourd’hui arrivé à échéance.

En outre, le GRACE entend, à la suite de cette conférence, donner la position des cadres de LIDER ex Délégué Nationaux, suite à la sortie du collectif des Coordinateurs Territoriaux et Locaux du Parti.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre profond respect.

POUR LE GRACE

OUMÉ MIMBA GHISLAIN

