Côte-d’Ivoire: Quatre internationaux joueront les 8e de finale de la Ligue des champions UEFA 2017/2018

Elle est derrière nous, l’époque des Drogba, Gervinho, Kalunho, Kolo Touré, Éboué, Wilfried Bony etc. Pour la saison en cours, quatre joueurs ivoiriens ont réussi à passer la phase de poule de la Ligue des Champions UEFA de 2017/2018.

IL s’agit des internationaux Serge Aurier (Tottenham), Serey Dié (FC Bâle), Eric Bailly (Manchester United) et de l’ancien capitaine des Éléphants Yaya Touré avec Manchester City. Leurs adversaires en 8e de finale seront connus lundi prochain.

Liman Serge

Real, Barça, Juventus, PSG: Toutes les équipes les qualifiées pour les 8es de finale

LIGUE DES CHAMPIONS – Le plateau final est connu. Ce mercredi, les derniers billets pour les huitièmes de finale dont le tirage au sort aura lieu lundi prochain ont été validés. Et, la présence de nombreux clubs anglais en tête de poule limitent les choix pour le tirage.

Voici les seize prétendants. Le 26 mai prochain, à Kiev, un seul d’entre eux soulèvera le fameux trophée aux grandes oreilles. En attendant, on a déjà hâte d’être à lundi prochain. Après cette phase de poules qui s’est achevée ce mercredi, le tirage au sort s’annonce en effet savoureux.

Dans le premier chapeau, on ne retrouve que des cadors, ou presque avec notamment quatre clubs anglais (Tottenham, Manchester City, Liverpool et Manchester United) qui accompagnent le PSG, l’AS Rome, le Barça et Besiktas. Mais voilà, le chapeau 2 n’a pas à rougir, tant il y a du beau monde.

Le tenant du titre, le Real Madrid, apparait ainsi comme l’épouvantail à ne surtout pas piocher lundi prochain pour les premiers de groupe. Mais d’autres géants comme le Bayern Munich ou Chelsea sont présents dans ce chapeau 2. D’ailleurs, c’est Chelsea qui est déjà l’équipe la plus avancée puisque, en vertu des règles du tirage, le club londonien ne peut pas rencontrer de clubs anglais, ni l’AS Rome, issue de son groupe. En clair, les Blues ont trois tirages possibles : le PSG, le FC Barcelone et Besiktas. Autrement dit, ces huitièmes s’annoncent déjà explosifs.

Eurosport

