Côte-d’Ivoire: Philippe Serey-Eiffel limogé de son poste de directeur de cabinet du Premier ministre

Le très influent directeur de cabinet d’Amadou Gon Coulibaly, qui avait rang de ministre, a été remercié ce 6 décembre. Il est remplacé par Emmanuel Ahoutou.

C’était jusqu’à ce mercredi un des hommes les plus puissants et les plus secrets de l’exécutif ivoirien. Philippe Serey-Eiffel a été limogé aujourd’hui de son poste de directeur de cabinet du Premier ministre. Il ne quitte pourtant pas totalement Amadou Gon Coulibaly, puisqu’il devient l’un de ses très nombreux conseillers spéciaux.

Pour lui succéder, c’est un membre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui a été choisi. Emmanuel Ahoutou, arrivé à la primature sous Daniel Kablan Duncan, y était jusqu’alors directeur de cabinet adjoint. L’économiste a également travaillé auprès de Charles Diby-Koffi, du temps où ce cadre du PDCI était ministre de l’économie.

Discret et redouté

