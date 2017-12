Une start-up nigériane sélectionnée pour ses drones au programme de formation d’Airbus BizLab

Airbus BizLab débute sa troisième saison : une start-up nigériane parmi les 12 entreprises sélectionnées

• Une start-up nigériane parmi les douze start-ups internationales sélectionnées dans le secteur aérospatial.

• Airbus BizLab a annoncé un nombre record de candidatures.

Abuja, 6 Décembre 2017 – L’accélérateur de start-up Airbus BizLab a accueilli douze nouvelles start-ups pour une période de six mois sur ses sites de Hambourg et de Toulouse, où elles pourront peaufiner leurs idées pour l’industrie aérospatiale.

Parmi les douze start-up sélectionnées, Aerial Industries, une start-up nigériane qui développe des drones de haute performance pour la pulvérisation des cultures dans les exploitations agricoles des pays en développement. « Notre technologie est plus rapide, moins chère et plus précise que les tracteurs. De plus, comparativement aux méthodes traditionnelles, notre technologie utilise moins de produits chimiques, ce qui la rend plus respectueuse de l’environnement et moins dangereuse pour les travailleurs agricoles », explique son P-dg, Ndubisi Arinze Eze.

« Etre pris sous l’aile d’Airbus BizLab est une excellente opportunité pour nous. Cela nous donne accès à l’incroyable expertise d’Airbus dans la technologie des drones ainsi qu’une visibilité mondiale qui nous aidera à nous positionner vis-à-vis de nos futurs marchés et partenaires. »

L’accélérateur adopte une approche hybride, réunissant des start-up externes et des « intrapreneurs » basés à Airbus, qui travailleront ensemble pour s’assurer qu’il sera possible de commercialiser leurs innovations. Le fait d’être acceptées dans le programme permet à ces nouvelles start-ups de rejoindre un groupe illustre de 56 start-ups et projets ayant déjà suivi ce programme avec succès.

« Nous avons été véritablement surpris par le nombre considérable de candidatures », explique Bruno Gutierres, Head of Airbus BizLab. « Cette année, nous avons reçu des candidatures en provenance du monde entier et nous avons été en contact avec plus de 2 000 start-ups intéressées ». Les entreprises sélectionnées sont originaires de neuf pays différents, du Vietnam au Nigeria, elles couvrent un large éventail de sujets, allant du Big Data aux drones et à la robotique. La diversité du groupe de cette saison n’est pas due au hasard : « Cette fois-ci, nous avons délibérément visé des start-ups n’ayant pas de lien direct avec l’industrie aérospatiale mais développant des idées porteuses d’un immense potentiel pour notre industrie », a souligné Bruno Gutierres.

De l’inédit pour cette saison : aux côtés des start-ups de l’industrie aérospatiale, pour la toute première fois, des candidats affichant une approche humanitaire pouvaient également postuler dans le cadre de « l’Humanitarian Challenge ». Andrea Debbane, Executive Director de la Fondation Airbus, a expliqué : « Nous ne cessons d’être émerveillés par certaines des solutions innovantes développées par les personnels de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour répondre aux défis auxquels ils sont confrontés dans leurs propres organisations. »

Le BizLab fait partie intégrante de la stratégie d’innovation d’Airbus. En tant que tel, il sert d’incubateur de nouvelles idées dans l’industrie aérospatiale. Au cours du programme, les start-ups réalisent tout d’abord une phase d’accélération de six mois, en se concentrant sur des compétences telles que le modèle d’entreprise, la faisabilité technique et la compétence des équipes. La première phase se clôture par une journée de démonstration (« Demo Day »), au cours de laquelle les créateurs d’entreprise ont la possibilité de présenter leurs start-ups à la direction, aux investisseurs et aux partenaires industriels d’Airbus. Les jeunes entreprises ont ainsi la possibilité d’être pleinement intégrées dans une entreprise mondiale dès le départ.

Pour plus d’informations concernant le programme et les démarches de candidature, visitez le site https://airbus-bizlab.com/.

Embarquement sur le campus de Hambourg :

• Artisense (Palo Alto, Etats-Unis) : Capteurs intelligents pour la cartographie en temps réel (live-mapping) et la vision artificielle. Les données collectées alimentent une nouvelle carte 3D qui permet une navigation autonome.

• AlulA (Miami, Etats-Unis) permet la transmission en temps réel des données de vol et de maintenance pendant le vol grâce à un réseau d’antennes participatives basées au sol.

• Aerial Industries (Nigeria) travaille avec des drones hautement performants pouvant réaliser la pulvérisation des cultures dans les pays émergents.

• Holo|One (Suisse) : Plate-forme de réalité augmentée (RA) permettant aux entreprises de cartographier leurs données et processus en RA. La plate-forme comprend un mode de partage vidéo où des experts et les employés peuvent coopérer en direct tout en accomplissant leurs tâches.

• Neuron SW (République Tchèque) : Des capteurs audio permettent d’anticiper les défaillances des machines et de réduire les temps de maintenance afin d’éviter les pannes.

• SkyBuys (Australie) est une application et une plate-forme de commerce mobile en ligne à hors ligne qui améliore l’expérience des achats en duty free pour les passagers, les compagnies aériennes, les concessionnaires et les marques.

Bienvenue au campus de Toulouse :

• bizpay (Royaume-Uni) permet aux consommateurs d’acheter des billets d’avion par règlement échelonné. Le logiciel de bizpay aide les compagnies aériennes à augmenter leur rentabilité et leur part de marché.

• BroadBit Batteries (Finlande) : Nouvelle batterie au sodium caractérisée par un faible coût, un meilleur rendement et des avantages en termes d’évolutivité, de sécurité et de respect de l’environnement par rapport aux batteries au lithium-ion.

• Iridium Dynamics (Australie) a développé le drone VTOL ‘Halo’ : une plate-forme permettant d’ajouter une fonction de vol stationnaire étendue aux missions des appareils à voilure fixe.

• SAFETYN (France) développe des systèmes de préservation de vie et des solutions d’assistance intelligente pour pilotes, à la croisée du Facteur Humain, du Bon Sens et des Technologies.

• VRnam (Vietnam) : Une application de réalité virtuelle en temps réel dans laquelle les stagiaires peuvent apprendre / approfondir des flux et des procédures jusqu’à la perfection dans un poste de pilotage 3D immersif.

• Zéphyr Solar (France) développe des ballons solaires pour apporter rapidement de l’énergie et des services sur des sites isolés et faciliter les interventions d’urgence des ONG.

***

Contacts pour la presse :

Samsana Ismail samsana.ismail@airbus.com +971 561717025

DJABALI, Amine amine.djabali@tbwadjaz.com +213 555 93 98 11

À propos d’Airbus :

Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d’avions de ligne de 100 à plus de 600 places et de jets d’affaires la plus complète qui soit. Airbus est également le leader européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et tactiques. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes du marché mondial.

Commentaires Facebook

Commentaires