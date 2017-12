Ouattara échange avec Fattah Al-Sissi à Charm el-Cheikh en marge du Forum Africa 2017

Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie d’ouverture du Forum Africa 2017, à Charm El-Cheikh

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce vendredi 08 décembre 2017, au Centre de conférences de Charm El-Cheikh (Egypte), à la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Forum Africa 2017. Ce forum, dont l’objectif est de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique, a également enregistré la participation des Présidents Abdel Fattah AL-SISSI d’Égypte, Alpha CONDE de la Guinée, Paul KAGAME du Rwanda et Mohamed Abdullahi Mohamed de la Somalie.

Ils ont tous salué la tenue de ce Forum et indiqué les voies et moyens à mettre en bœuvre pour attirer davantage de capitaux sur le continent africain afin de de financer son développement, notamment les secteurs sociaux de base et les infrastructures. bIls ont par, ailleurs, félicité le Président Alassane OUATTARA et le peuple ivoirien pour la parfaite organisation, les 29 et 30 novembre derniers, du Sommet Union Africaine -Union Européenne, dont le succès fait la fierté de toute l’Afrique.

Le Président Alassane OUATTARA a, pour sa part, exprimé sa gratitude à ses bhomologues de la Guinée, du Rwanda et de la Somalie ainsi qu’à la délégation gyptienne pour leur présence à Abidjan, à l’occasion de ce Sommet dont les travaux nont abouti à une déclaration consensuelle, qui reflète la richesse du partenariat entre bnos deux continents.

Il a ensuite préconisé l’accélération du rythme des investissements en Afrique, afin de tirer profit de tout le potentiel du continent africain et favoriser une croissance durable et inclusive à même d’offrir plus d’opportunités à notre jeunesse.

Pour le Président OUATTARA, l’Afrique doit cibler les investissements dans les domaines tels que l’éducation, la santé, la sécurité, l’industrie, les nouvelles technologies et surtout les infrastructures, en plus des grands projets sous -régionaux dans les secteurs du transport et de l’énergie pour favoriser l’intégration régionale. Concernant le financement des investissements, le Chef de l’Etat a recommandé de mettre la priorité sur l’accélération de la mobilisation des ressources intérieures, l’amélioration du climat des affaires, le développement d’un secteur financier solide et diversifié et l’accroissement du taux de l’épargne intérieure, et enfin la mobilisation des capitaux institutionnels.

Pour terminer, le Président de la République a encouragé les entreprises égyptiennes à venir investir en Côte d’Ivoire, « un pays plein de potentiel et d’opportunités, avec un environnement des affaires favorable pour le secteur privé et un cadre macroéconomique sain ». Notons qu’en marge du Forum Africa 2017, le Président Alassane OUATTARA et son homologue égyptien, S.E.M. Abdel Fattah AL-SISSI, se sont entretenus sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte ainsi que sur les questions régionales et internationales.

