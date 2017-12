Kouyaté Youssouf: «Tous ceux qui attaquaient les emprises militaires en Côte-d’Ivoire ont été arrêtés»

Sécurisation/Kouyaté Youssouf: ‘’Tous ceux qui attaquaient les emprises militaires ont été arrêtés’’

En prélude aux fêtes de fin d’année, le directeur général de la Police nationale, le commissaire divisionnaire major de police, Kouyaté Youssouf, a effectué ce vendredi 8 décembre 2017, une tournée d’information et de sensibilisation dans trois unités de police. A savoir, la brigade anti-émeute (Bae) à Yopougon, la préfecture de police d’Abidjan et la direction de la police économique et financière au Plateau.

A cette occasion, le premier responsable de la police nationale a fait plusieurs rappels relatifs aux efforts consentis par ses collaborateurs. Au sujet des attaques récentes des emprises militaires, Kouyaté Youssouf a été rassurant. « Tous ceux qui attaquaient les emprises militaires ont été mis aux arrêts. Notamment, le commissariat de police d’Adzopé, la base de Ccdo de l’École nationale de police, la brigade de gendarmerie d’Akoupé, de Songon, et de Bingerville. C’est pourquoi, je vous engage à travailler avec professionnalisme pour la réussite des fêtes de fin d’année », a exhorté le directeur général de la police nationale.

Avant de saluer la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire et tous les collaborateurs pour le recul du taux de criminalité. Soit un indice de sécurité de 1,7.

Revenant sur les mouvements d’humeur des forces de l’ordre, le directeur général de la police nationale a loué l’esprit de grandeur de la police nationale. « Malgré vos difficultés, vous êtes restés fidèles en optant pour la voie loyale pour le règlement de vos problèmes. C’est cet esprit républicain qui a valu le prix de l’excellence à la police », a-t-il fait remarquer.

Pour avoir géré avec efficacité les récents événements tenus en Côte d’Ivoire, le commissaire divisionnaire major Kouyaté Youssouf a félicité le personnel des unités d’intervention et surtout de la circulation, pour la gestion des foules. Ce sont, entre autres, les 8e Jeux de la francophonie, le 5e sommet Ua-Ue à Abidjan, le Sara 2017.

Afin de parvenir à de meilleurs résultats dans l’exercice de leur fonction, le directeur général de la police nationale a exhorté le personnel à l’amour et à la solidarité au sein de la corporation.

Soulignons que la bonne posture et la présentation corporelle ainsi que le respect des conditions d’utilisation des armes pour éviter les bavures était aussi au menu de cette tournée.

Daniel Assouman

Correspondant

Fratmat.info

