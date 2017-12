Côte d’Ivoire: 24 ans après sa mort, le souvenir d’Houphouët Boigny attriste toujours ceux qui l’ont connu (REPORTAGE)

Joseph KONE

Le souvenir de Félix Houphouët Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire, continue, 24 ans après sa mort, de faire pleurer ceux qui l’ont connu, lors de la commémoration de sa disparition, à Yamoussoukro, sa ville natale et capitale politique du pays.

« En franchissant le portail de sa résidence, le souvenir du père fondateur de la nation envahit nos cœurs et une grande émotion se fait ressentir », confie Basile Yao, la cinquantaine, vêtu d’un uniforme du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), fondé par Houphouët Boigny.

Venu de France pour l’évènement, il entend se « recueillir sur la tombe de celui qui a fondé cette nation et le parti au sein duquel (il) milite, pour rendre hommage à cet homme épris de paix, de sagesse et d’intelligence ».

Dans le couloir de près de 20 mètres qui mène au caveau familial des Boigny, où repose l’ancien président aux côtés d’autres membres de la famille, l’émotion des uns et des autres est palpable.

Une fois l’entrée du caveau passée et les yeux fixés sur un rectangle recouvert de carreaux gris, sur lequel se trouve une croix avec au-dessus l’inscription « Félix Houphouët Boigny », plusieurs visiteurs du jour laissent s’écouler quelques larmes.

« 24 ans après, on ne peut s’empêcher de pleurer, nous qui l’avons connu. C’est une émotion qu’on ne peut décrire », affirme Nanan Brou de la chefferie traditionnelle de Yamoussoukro.

Avec un pan de pagne enroulé autour de lui, il s’éponge le visage et rejoint le cercle qui entoure la tombe d’Houphouët Boigny, tout en remuant la tête en signe de regret.

L’atmosphère devient plus lourde quand vient le moment d’adresser des mots à celui qui captive toutes les attentions en ce 7 décembre. Dans un murmure, chacun se recueille sur la tombe, faisant des prières pour celui qui y repose ou lui faisant une requête.

Sur plusieurs visages, des larmes. Pour faire passer l’émotion, Odile Coulibaly, la soixantaine, préfère marcher le long des murs, en observant les bouquets de fleurs.

« Je l’ai connu, et il nous a fait beaucoup de bien. Quand je pense qu’il est couché aujourd’hui et qu’il n’est pas là pour nous aider avec tous ces problèmes, ça me fait pleurer », lâche-t-elle, les bras croisés.

La salle circulaire est décorée de plusieurs centaines de gerbes de fleurs, déposées par des personnalités, dont l’ancien président Henri Konan Bédié, successeur d’Houphouët Boigny au pouvoir en Côte d’Ivoire.

Des curieux font le tour pour lire les noms gravés sur la trentaine de tombes que compte le caveau. Parmi eux, Charles Yao, estime que « Houphouët Boigny reste immortel bien que mort et la nation ne doit pas oublier ce grand homme ».

Vêtue d’un pagne vert-blanc, Gisèle Oussou, la cinquantaine, une ancienne de la Maison des étudiants de Côte d’Ivoire (MECI), fondée par Houphouët Boigny, s’est mise à l’écart pour lui parler plus tranquillement.

« Nous savons qu’il est là-haut auprès de Dieu et il nous entend. Je lui ai demandé de continuer à veiller sur la Côte d’Ivoire et de nous accorder la paix, à laquelle il tenait tant », affirme-t-elle, toute « satisfaite d’avoir été entendue ».

Pour Mariam Sanogo, une jeune fille de 21 ans, « ce serait plus intéressant de le voir vivant. Même après toutes ces années, c’est difficile de retenir les larmes sur sa tombe ».

Les visiteurs ne manquent pas l’occasion d’immortaliser la visite en se prenant en photo dans ce caveau soigneusement entretenu, un « lieu de pèlerinage » pour eux.

Ces photos constituent « un souvenir qu’on aura chaque jour en attendant une autre occasion de pouvoir revenir ici », poursuit Sanogo, qui continue d’en prendre.

Félix Houphouët Boigny est né le 18 octobre 1905 et mort le 7 décembre 1993, à l’âge de 88 ans. Grand acteur de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, il en a été le président de 1960 à 1993.

