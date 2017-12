Des journalistes ivoiriens formés au data-journalisme et au fact-checking

Israél Guebo journaliste-blogueur et principal formateur, a indiqué que le fact-checking ( vérification des faits ), est un mot anglais qui désigne un mode de traitement journalistique, consistant à vérifier des affirmations, tandis que le data journalisme ou “journalisme de données” est une exploitation des données pour produire de l’information.

« Vérifier l’information est une nécessité pour le journaliste. Ce ne sont pas les réseaux sociaux seulement qui divulguent les fausses informations. Il y’a aussi les médias. Le divorce de Grâce Mugabe, l’argent donné par Eto’o Fils aux migrants, toutes ces informations qui étaient fausses venaient des médias bien connus », a-t-il souligné, déplorant le fait que les journalistes soient aujourd’hui dans une règle absolue : le conditionnel.

Le journaliste blogueur a conseillé aux journalistes de la presse en ligne et à ceux de l’armée ( Bipa et service communication de la gendarmerie) de toujours chercher la source de l’information.m, et de ne pas considérer les photos et vidéos comme des éléments de preuves:l : « elles peuvent être falsifiées ».

Hilaire Gueby

Afrikipresse

