La Côte-d’Ivoire présente son géoportail pour améliorer la gestion de ses terres

(Agence Ecofin) – Le directeur général du Comité national ivoirien de télédétection et d’informations géographiques (CNTIG), Dr Edouard Fonh-Gbéi, a présenté lundi un géoportail pour « la surveillance spatiale des terres ». C’est ce que rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).

« Ce géoportail est un outil important pour le suivi de la dynamique en matière d’occupation des terres et de changement d’usage des sols, grâce aux outils d’observation spatiale. Il mettra à disposition des chercheurs, des ONG, des organismes publics et privés œuvrant dans l’environnement, des images à haute résolution, principales sources d’information sur l’évolution du couvert forestier national », a expliqué la ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto (photo), qui assistait à la présentation.

Le géoportail a été conçu sous financement de l’Agence française de Développement (AFD)

Commentaires Facebook

Commentaires